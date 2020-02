Geweld tegen bajesmedewerkers baart minister zorgen: ‘Personeel moet veilig zijn’

Dat antwoordt hij op Kamervragen van PvdA en SP die voortvloeien uit artikelen in deze krant. De Stentor onthulde vorige maand dat het aantal ernstige incidenten in de PI in Lelystad in 2019 sterk is gestegen. In 2018 ging het om vijf zaken, vorig jaar elf. Naast geweld tegen personeel speelden er bijvoorbeeld integriteitskwesties en hebben zich suïcides voorgedaan. Ook de gevangenissen in Zwolle en Zutphen kenden incidenten, alleen minder dan in Lelystad.