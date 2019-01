Gewelddadige overval op woning in Lelystad

Ruimte is beperkt tijdens avonden over nieuw luchthaven­be­sluit Lelystad Airport

8 januari Het ministerie houdt in februari informatieavonden over nieuwe Luchthavenbesluit dat minister Cora van Nieuwenhuizen gaat indienen voor Lelystad Airport. In Lelystad, Apeldoorn en Zwolle kunnen geïnteresseerden vragen stellen over het nieuwe Luchthavenbesluit. Bij de informatieavonden is er maximaal plek voor driehonderd bezoekers.