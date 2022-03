Gewonde door botsing tussen vrachtwagen en auto in Lelystad

Ook boa’s in Lelystad op pad met bodycam: ‘Agressie en geweld op straat niet tolereren’

Boa’s in Lelystad gaan voortaan de straat op met een bodycam. Dit is een kleine camera die op het uniform is bevestigd. ,,We vergroten de veiligheid van onze medewerkers op straat’’, zegt wethouder David de Vreede.

28 maart