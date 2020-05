Gewonden bij twee steekpartijen in Lelystad

De melding van de eerste steekpartij was om 18:27 bij de Kempenaar 13. De tweede was om 18:42 uur in de Kamp 34. Beide locaties liggen zo’n 4 km uit elkaar.

,,We gaan er van uit dat het om twee losstaande incidenten gaat, die toevallig vrijwel tegelijkertijd plaatsvonden”, laat een woordvoerder van politie Flevoland weten. Bij de steekpartij in de Kempenaar is sprake van drie mogelijke daders, die op de vlucht zijn. De politie heeft via Twitter een signalement verspreid. Over de andere zaak is minder bekend. ,,Maar ook daarbij is iemand gewond geraakt”.