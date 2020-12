GGD Flevoland start in Lelystad met grootschalige vaccinatie

De GGD in Flevoland gaat op maandag 18 januari op een locatie in Lelystad beginnen met de coronavaccinaties van het zorgpersoneel. Het is nog niet bekend waar precies in Lelystad massaal gevaccineerd gaat worden.

,,We zijn bijna rond met een locatie, maar kunnen pas vertellen waar het precies is in Lelystad als de vergunning rond is”, zegt Marjon Antoons, woordvoerder van de GGD Flevoland. De locatie moet aan enkele eisen voldoen, zoals ruime parkeergelegenheid en de mogelijkheid van een aparte in- en uitgang voor bezoekers.

Zorgmedewerkers als eerst

De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Vanaf 4 januari worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd, waarna ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Later kan dit ook digitaal gebeuren.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties in het land zij een vaccinatie krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen de inentingen zit drie weken. Mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt deze bericht.

Bewoners verpleeghuizen

In totaal wordt er vanaf 18 januari vanaf 25 locaties in Nederland gevaccineerd. Landelijk is besloten om voor de eerste vaccinatierondes per regio één of twee grote locaties in te richten, waar mensen naartoe moeten komen. Dit om de vaccins zo efficiënt mogelijk te gebruiken en niets te verspillen. Bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg krijgen wel op hun eigen woonplek de inenting.

De GGD Noord- en Oost Gelderland besloot vorige week om het Mheenpark in Apeldoorn aan te wijzen als centrale vaccinatielocatie. GGD IJsselland heeft gekozen voor de Zwolse IJsselhallen als locatie voor coronavaccinaties.