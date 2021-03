Gluren naar kiekendieven, reeën - en misschien zelfs- bevers vanuit vier nieuwe spotplekken in de Oostvaardersplassen

Kroketten op? Zet koers richting het Flevoland­se provincie­huis!

15 maart Zijn de kroketten op? Misschien even langs de achterkant van het provinciehuis in Lelystad rijden voor een aardige aanbieding. Via de app ‘Too Good to Go’ worden de kroketten – en verschillende andere zaken - hier tegen dumpprijzen aangeboden. Allemaal in de strijd tegen verspilling.