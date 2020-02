‘Godslasterend’ kunstwerk hoeft van SGP niet meer terug naar Lelystad: ‘Dit is zó kwetsend’

De tong staat nu scheef en SGP Flevoland grijpt dit incident aan om het object definitief van de dijk te krijgen. Op de vraag of de maat vol is, zegt fractievoorzitter Sjaak Simonse: ,,De maat was al een tijd vol. Niet alleen voor ons, ook voor de ChristenUnie. Vanaf plaatsing in 1993 is het voor ons al een doorn in het oog.’’