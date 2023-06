Gouden Kiekendief voor Henk Tiesinga bij afscheid van Fauna beheereenheid Flevoland

Vierde Divisie Voor d’Olde Veste valt toch het doek, maar vierde divisie smaakt naar meer: ‘Promotie moet het doel zijn’

Het debuutseizoen van d’Olde Veste’54 in de vierde divisie valt op de slotdag in het water. Winst tegen concurrent Flevo Boys is eigenlijk vereist, maar het blijft 0-0. Dat betekent directe degradatie, ook omdat de andere concurrent, CSV Apeldoorn, niet verliest in Buitenpost (2-2).