GPS-dieven duiken nu op in Flevoland, na eerdere inbraakgolf in de Achterhoek

GPS-systemen en de bijbehorende schermen worden in de landbouw gebruikt om akkers en weilanden met precisie te kunnen bewerken en bemesten. Deze hoogwaardige systemen zijn meestal in bezit van loonbedrijven of grotere boerenbedrijven.

De politie roept boeren en burgers op meteen 112 te bellen als ze iets verdachts zien in de buurt van agrarische bedrijven of tractoren, zoals op vreemde plekken geparkeerde auto’s. In verband met sporenonderzoek adviseert de politie om niets aan te raken voordat agenten gearriveerd zijn. Tips zijn welkom via telefoon 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.