Greenpeace, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en andere organisaties: ‘Geen vakantievluchten naar Lelystad’

De organisaties schrijven dit in een gezamenlijke zienswijze op de Luchtvaartnota van het kabinet die eerder dit jaar is gepresenteerd. Daarin houdt het Rijk vast aan Lelystad Airport als overloop van Schiphol, hoewel de opening van het vakantievliegveld is uitgesteld tot november 2021. Dat heeft te maken met de coronacrisis. Daarnaast is er nog een natuurvergunning voor het vliegveld nodig nadat fouten in de stikstofberekeningen zijn ontdekt.

Begin er niet aan, zeggen de natuur- en milieuorganisaties vrijvertaald over Lelystad Airport. Terecht was er de afgelopen jaren veel kritiek op de plannen, schrijven ze in de brief. Vakantievluchten van en naar Lelystad zijn ‘onverantwoord in tijden van klimaatcrisis, ook naar toekomstige generaties’.

Quote In het luchtruim is geen plek voor vluchten van en naar Lelystad Dieuwertje Penders , Natuur en Milieu

,,Wij willen dat de luchtvaart krimpt, daar hoort geen nieuw vliegveld bij’’, zegt Dieuwertje Penders van Natuur en Milieu, een van de organisaties die de zienswijze heeft ondertekend. ,,Een nieuwe luchthaven betekent meer CO2-uitstoot, volgens (het klimaatakkoord van) Parijs moet de uitstoot juist afnemen. Ook zorgt een vliegveld voor meer neerslag van stikstof. In dit geval extra schadelijk, omdat Lelystad Airport dichtbij kwetsbare natuurgebieden als de Veluwe ligt. Bovendien is er geen plek in het luchtruim voor vluchten naar Lelystad’’.

Provincie Flevoland vraagt in haar reactie op de Luchtvaartnota om zo snel mogelijk een besluit te nemen over de opening van het vliegveld. Flevoland ‘vindt het belangrijk dat de negatieve effecten van de luchtvaart zo veel mogelijk worden beperkt’. En vindt Lelystad een ‘logische’ plek voor vakantievluchten.