Groeiende bezorgdheid over konikpaarden in Oostvaardersplassen: ‘Regel gewoon beschutting!’

Steeds meer partijen dringen aan op beschutting voor de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer herhaalt dat de dieren goed in de gaten worden gehouden. ,,De paarden hebben vooral behoefte aan rust’’.

Zo’n 150 konikpaarden staan in een zogeheten vangkraal in het natuurgebied in afwachting van transport naar Wit-Rusland. Dat leidt tot groeiende bezorgdheid nu het al dagenlang heet is. Immers, beschutting is er niet. Eerder deden Leonie Vestering (Partij voor de Dieren Flevoland) en de organisatie House of Animals al aangifte tegen Staatsbosbeheer, Forum voor Democratie in Flevoland sluit zich hierbij aan. Volgens deze partij is er sprake van ‘ernstige verwaarlozing’. Tevens heeft ‘Forum’ een extra Statenvergadering aangevraagd om over deze zaak te praten.

Ook Sacha Gaus, dochter van Martin Gaus, mengt zich in de discussie. Zij vraagt Staatsbosbeheer via Twitter om legerdoeken aan palen te bevestigen, bij wijze van beschutting, en een besproeiingsinstallatie aan te leggen in de vangkraal. ,,Als minder dan 20 procent van de dieren er gebruik van maakt dan betaal ik de kosten voor materiaal en menskracht, binnen het redelijk’’, zegt ze in een reactie. ,,Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn’’, vindt ze. ,,Regel het gewoon!’’

Spannend

Staatsbosbeheer liet eerder tegen deze krant weten dat de konikpaarden liever in een verfrissend windje op de open vlakte staan dan verkoeling te zoeken in een bos. Dat zou vorig jaar zijn gebleken. Volgens Gaus ligt het anders: ,,Om in het Kotterbos te komen, moesten de paarden ergens onderdoor en dat vonden ze spannend. Verder was er helemaal geen wind in het bos en waren er bovendien heel veel muggen’’.