Groot deel kudde konikpaarden in Oostvaardersveld wordt verplaatst

Ongeveer zestig van de ruim negentig konikpaarden in de Oostvaardersveld worden binnenkort verplaatst. Ze worden uitgezet in andere natuurgebieden in Nederland, dat meldt Staatsbosbeheer in de Boswachtersblog. Er is voor de huidige populatie nu niet genoeg voedsel.

De konikpaarden hebben nu een gebied van ongeveer 100 hectare. ,,Daarmee is de draagkracht van het Oostvaardersveld bereikt‘’, zo schrijft de organisatie. Dit houdt in dat het maximale aantal dieren dat onder normale omstandigheden kan leven nu is bereikt. Er moet bijgevoerd worden, of worden verplaatst. Staatsbosbeheer kiest voor het laatste. Toch blijft begrazing blijft nodig, vandaar dat ongeveer dertig konikpaarden in het gebied overblijven.

Ander beleid in Oostvaardersveld

Het Oostvaardersveld is een onderdeel van het Oostvaardersplassengebied, maar er geldt een ander dierenbeleid. De maatregel om de dieren te verplaatsen is geen onderdeel van het rapport van Van Geel, waarin werd aanbevolen om 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. In de Oostvaardersplassen zijn nu 610 konikpaarden, waarvan er uiteindelijk 160 moeten worden verplaatst.