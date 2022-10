Grootste batterij van Nederland in gebruik genomen (en die staat in Lelystad)

GIGA Storage bouwt de grootste batterij van Nederland (nog groter dan die er al staat) bij Lelystad

Het stroomnet is vol. Er kan op steeds meer plekken geen windmolen of zonnepark meer bij. Of toch wel? Opslag van stroom in batterijen kan wel eens de ban gaan breken. Ruud Nijs van GIGA Storage bouwt bij Lelystad Buffalo, met afstand de grootste batterij van Nederland. Energiebedrijven staan voor hem in de rij. ,,Wij zijn een game changer.”

17 januari