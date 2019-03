Grootste nationale park van Nederland komt in Flevoland en kost bijna 500 miljoen euro

Fitness geeft Daphne (42) uit Lelystad haar zelfver­trou­wen terug

28 februari Drie jaar geleden ging het roer om voor Daphne Regterschot. De 42-jarige moeder van twee kinderen uit Lelystad was helemaal klaar met het uitblijven van resultaten na de grote inspanning die ze leverde in de sportschool. ,,Ik was ontevreden met mezelf en had geen zelfvertrouwen.’’ Nu is alles anders en wacht zelfs de Juliettte Bergmann Cup in Apeldoorn.