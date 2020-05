Grote bosbrand Lelystad na ruim vier uur blussen eindelijk onder controle

Automobi­list rijdt over Ketelburg bij Lelystad en ineens vliegt zijn voertuig in brand

9:07 Gisteravond is de de A6 tussen Lelystad en Emmeloord enige tijd afgesloten geweest vanwege een brandende personenauto. Rond 22.45 uur ontdekte de automobilist al rijdende de brand. Hij kon nog uitwijken naar de vluchtstrook van de Ketelbrug. Even later sloegen de vlammen onder de motorkap vandaan.