Grote brand met flinke rookpluimen in loods op Marker Wadden

Bijna 24.000 handteke­nin­gen voor behoud Holland­sche Zeilvloot: ‘Beetje karig’

15 juni Met nog een kleine week te gaan nadert de petitie voor het redden van de Hollandsche Zeilvloot de 24.000 handtekeningen. Een aardige verzameling, toch is woordvoerder Joost Martijn niet helemaal tevreden. ,,Als je kijkt naar hoeveel mensen we jaarlijks vervoeren, is dat best weinig.’’