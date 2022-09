Grote criminelen straks naar Lelystad: kabinet zet bouw zwaarbeveiligde rechtbank door

Nederlands grootste criminelen staan over een paar jaar voor de rechter in Lelystad. Het kabinet laat naast de bestaande gevangenis een gloednieuwe zwaarbeveiligde rechtbank bouwen voor megastrafzaken.

De extra beveiligde rechtbank in Lelystad wordt de vervanger van de Bunker. Dat voormalig kantoorpand in het Amsterdamse Osdorp doet sinds 1997 dienst als zwaarbeveiligde rechtbank tijdens megaprocessen. In het verleden zijn bekende Nederlandse misdadigers er voor het gerecht gekomen, onder wie Willem Holleeder, de Hells Angels en de Hofstadgroep. Ook het Marengo-proces tegen leden van de ‘Mocro Maffia’, onder wie Ridouan Taghi, heeft er plaatsgehad.

Ook Zwolle was in beeld

Omdat de Bunker zwaar verouderd is, zoekt het kabinet naar een alternatieve locatie waar een zwaarbeveiligde rechtbank kan worden gebouwd. Daar was aanvankelijk ook Zwolle voor in beeld, maar de keuze is uiteindelijk op Lelystad gevallen.

Uit de Prinsjesdagstukken wordt duidelijk dat het kabinet de bouw van de Lelystadse ‘bunker’ doorzet. Onder meer omdat het Openbaar Ministerie in de toekomst vaker ‘megazaken’ tegen de georganiseerde misdaad wil houden. ‘Daarom worden de voorbereidingen getroffen om te starten met de bouw van een nieuwe hoogbeveiligde rechtbank naast de penitentiaire inrichting (PI) in Lelystad ter vervanging van de Bunker’, staat in de stukken. Wanneer de bouw moet beginnen, is nog niet duidelijk.

Veilige afvoerroutes

De keuze voor Lelystad komt onder meer doordat het Rijk de grond hier al in bezit heeft. Ook staan er geen woningen in de directe omgeving en zijn er voldoende mogelijkheden voor ‘veilige en onvoorspelbare aan- en afvoerroutes van personen’ zonder door woonwijken te moeten.

Bovendien ligt de Lelystadse gevangenis direct naast de te bouwen zwaarbeveiligde rechtbank. In die bajes komt wellicht een afdeling intensief toezicht met cellen waar vluchtgevaarlijke gedetineerden tijdens meerdaagse zittingen veilig kunnen overnachten. Of deze afdeling er komt, is nog niet helemaal zeker.

