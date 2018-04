Grote grazers in Oostvaardersplassen langer bijgevoerd, maar met minder hooi

HoogOver­ijs­sel teleurge­steld in Commissie-mer: ‘Nu kijken naar juridische stappen’

18 april Stichting HoogOverijssel is ‘ernstig teleurgesteld’ in het positieve oordeel van de Commissie-mer over het omstreden milieurapport voor Lelystad Airport. ,,Wij zijn nu genoodzaakt te kijken naar juridische acties”, aldus voorzitter Jan Rooijakkers.