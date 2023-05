Grote kettingbotsing op A6 bij Lelystad, meerdere auto’s beschadigd

met video Dikke winsten van ‘rottige windmolens’ gaan naar inwoners: ‘Mooie dingen voor het dorp mee doen’

De bouw van windmolens leidt vaak tot hevige weerstand. Steeds vaker profiteert echter de lokale samenleving van de miljoenenwinsten. Zoals in Swifterbant en Nieuwleusen. Voorheen liepen de emoties over de komst van windmolens in beide dorpen hoog op, nu vloeien er tienduizenden euro’s naar lokale initiatieven. ,,Zonder het geld van die rottige windmolens hadden we het niet gered.”