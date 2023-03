Grote onrust in Lelystad na de mysterieuze dood van 20 katten: ‘Ik denk steeds: wie is de dader? Het vreet aan me’

Advies: Geen hoogspan­nings­lijn door Nationaal Park Nieuw Land

De provincie Flevoland en natuurbeheerders moeten zich verzetten tegen de plannen van energieleverancier TenneT om een hoogspanningslijn aan te leggen dwars door of naast het Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). NPNL omvat onder meer de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en is een internationaal zeer bijzonder reservaat voor trek- en broedvogels. Vogels zouden last hebben van de hoogspanningslijnen. Bovendien bederven de masten het weidse, open uitzicht dat het natuurgebied juist bijzonder en anders dan andere nationale parken maakt.