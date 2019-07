GS geeft geen krimp tijdens verhit spoeddebat Oostvaardersplassen: ‘Konikpaarden zijn in goede conditie’

Statenleden onderbraken woensdag hun zomerreces en verlieten strand, camping en tuin om over de 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen te vergaderen. Die zouden flink te lijden hebben onder de hitte. Vervangend gedeputeerde Jop Fackeldey houdt echter voet bij stuk en stelt dat de paarden in goede conditie zijn. De provincie is volgens hem bovendien formeel niet verantwoordelijk.

Het debat duurde uren. Diverse keren moesten de morrende toeschouwers, waarvan sommigen uit protest een parapluhoedje op hadden gezet, tot stilte worden gemaand. Uiteindelijk verlieten zo’n tien toeschouwers schreeuwend de zaal, nadat ze hun hoofddeksels niet wilden afnemen.

De ruim 150 konikpaarden in het gebied wachten intussen al weken op transport naar natuurgebieden in Wit-Rusland, dat werd uitgesteld. Ze stonden de afgelopen weken in de zogeheten vangweide in een allesverzengende hitte. De quarantaine in een gebied van 55 hectare is nodig voor medisch onderzoek. Elf paarden zijn in de afgelopen weken in de vangkraal overleden. Volgens Staatsbosbeheer, die sectie liet verrichten op één van de paarden, was de hitte niet de doodsoorzaak.

Motie

Partij voor de Dieren, één van de aanvragers van het debat, is ,,woedend‘’ over de situatie van de paarden, vertelde fractievoorzitter Leonie Vestering. Ontsnappen aan de zon is voor de paarden volgens haar onmogelijk. Beschutting in het gebied is volgens Vestering wettelijk verplicht. Ze diende een motie in waarin verzocht werd om het transport naar Wit-Rusland te staken. Die haalde het niet, ondanks de afwezigheid van veel politieke tegenstanders.

Situatie

De politici kunnen de dieren niet met eigen ogen bekijken, omdat er sinds enkele weken geen mensen meer zijn toegestaan bij de paarden. De rust van de dieren mag niet verstoord worden van Staatsbosbeheer. FvD-voorman Gert-Jan Ransijn was kritisch en wilde weten of de andere overleden paarden nog verder onderzocht worden. ,,De afstandelijkheid van de provincie stemt mij ernstig ongerust.’’ Ransijn diende een motie in voor een onderzoek door onafhankelijke dierenartsen naar de gezondheid van de dieren. Het bleek tevergeefs.

Fackeldey verwees in zijn antwoorden naar een rapportage van de NVWA, die Staatsbosbeheer controleert. De provincie gaat volgens hem formeel niet over de konikpaarden in de vangweide bij de Oostvaardersplassen. Uiteindelijk is dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). ,,De NVWA is ervan overtuigd dat de dieren een goede conditie hebben, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is?’’ De paarden worden volgens Fackeldey op korte termijn, misschien al over enkele dagen, op transport gezet. De vergunning is bijna rond.

NVWA

De gezondheid van de paarden is volgens Fackeldey diverse keren met de NVWA besproken. Ook op hete dagen werden de paarden door toezichthouders bekeken. ,,We hebben gisteren een nieuwe rapportage ontvangen. De paarden zijn op zijn Janboerenfluitjes gezegd in een goede conditie. Er is genoeg voedsel en water. Als je de paarden nu beschutting gaat aanbieden, veroorzaakt het onrust en ze maken er geen gebruik van.’’

De NVWA-rapportage die GS heeft ingezien is nog niet inzichtelijk. Vanwege de lopende aangifte tegen Staatsbosbeheer speelt het document nu een rol in politieonderzoek.