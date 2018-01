Half jaar cel geëist tegen Lelystedeling voor geweld tegen dj en kinderen

Als het aan de officier van justitie ligt verdwijnt de 30-jarige Eduard G. voor zes maanden achter de tralies. De Lelystedeling zou twee kinderen en een dj in Club28 te hebben mishandeld. Ook wordt hij verdacht van diefstallen bij de Albert Heijn en Jumbo in zijn woonplaats.

Het 5-jarige zoontje van G. vierde op 23 september vorig jaar zijn verjaardag. G. vertelde dinsdag bij de rechtbank in Lelystad dat hij die ochtend had gedronken en eigenlijk niet welkom was, maar dat hij zijn zoon een cadeau wilde geven. Vader en zoon belandden uiteindelijk op een grasveld voor een potje voetbal. Toen buurtkinderen poolshoogte namen, liep het snel uit de hand.

Kinderen geslagen

G. liet de rechtbank weten dat er wat duw- en trekwerk ontstond, maar dat hij de kinderen niet had geslagen. Getuigen verklaarden anders. Zijn eigen moeder liet de politie weten dat ze haar zoon de kinderen had zien slaan op het hoofd.

,,Het komt door de alcohol. Hij heeft hulp nodig", was haar verklaring. Na het incident ging de man niet naar huis, maar besloot bij de Jumbo bier te stelen. Een week later was de Albert Heijn aan de beurt. Agenten herkenden hem aan de hand van camerabeelden.

Glas geslagen

Een week na het verjaardagsfeest ging het opnieuw mis met G.. Hij raakte betrokken bij een vechtpartij in Club28. De dj probeerde de vechtpartij te sussen, maar werd daarbij met een glas in zijn gezicht geslagen. Meerdere getuigen, waaronder de dj zelf, verklaarden dat 'Edje uit de Boswijk' de dader was. Toen agenten 's nachts bij G. aan de deur verschenen, had hij ook een wond aan zijn hand. Maar hij hield vol dat dat niks met die vechtpartij te maken had.

Ja, hij was in Club28 geweest. Maar volgens hem had hij niks te maken met de vechtpartij en mishandeling. ,,Mijn naam wordt genoemd zodat iemand anders zijn hachje kan redden", was G.'s verklaring ter zitting. Wel liet hij weten betrokken te zijn geweest bij de diefstal in de Jumbo.

Strafblad

Voor de officier is G. dit keer te ver gegaan. ,,De DJ van Club28 heeft littekens in zijn gezicht, maar dit had nog veel erger kunnen aflopen", zei die. Ook het feit dat de man een strafblad van achttien pagina’s heeft, pleit volgens de officier niet in zijn voordeel. Om die reden eiste hij een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Daarnaast zou G. zich moeten houden aan de voorwaarden van de reclassering. De deskundigen daar willen een gedwongen behandeling voor zijn alcoholprobleem. Hij zou twee van zijn slachtoffers ook nog een totale schadevergoeding van meer dan 4.000 euro moeten betalen.