Harde wind hindert afschot herten in Oostvaarsplassen, tweede poging begonnen

Van stoppelig scharmin­kel tot prachtkat in Lelystad

14:11 Vel over been was hij. Net een stoppelkater. Uitgemergeld, bijna kaal en foeilelijk kwam Santiago binnen bij een dierenhostel in Lelystad dat de zwerfkater opkalefaterde tot schoonheid van formaat. Van biljartbal tot kerstbal, stelt de stichting Zuiderzee Zwerfdieren op Facebook.