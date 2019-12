Hardnekkige drankrijder na dolle achtervolging gepakt in Lelystad

Een 35-jarige man is afgelopen nacht opgepakt na een dollemansrit in Flevoland. De bestuurder bleek onder invloed te rijden en had daarnaast nog het een en ander op zijn kerfstok.

De achtervolging begon in Almere, nadat agenten een dronken aanspraken om niet achter het stuur te stappen. Via camerabeelden was te zien dat de man toch achter het stuur kroop en wegreed. Tijdens de achtervolging negeerde de man verkeerslichten en een stopteken van de politie. Op de Larserringweg in Lelystad werd de man door de politie ingesloten. Een kruising werd door agenten geblokkeerd, waardoor de man niet verder kon rijden. Toch probeerde hij via een bospaadje te vluchten, want hij probeerde door een slagboom te rijden. Agenten grepen vervolgens in en trokken de man uit de auto. Een agent raakte bij het duw-en-trekwerk gewond aan zijn hand.

De gearresteerde bestuurder ging mee naar het bureau. Hij bleek geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Bij een blaastest op het bureau blies de man 620 UGL, terwijl voor een ervaren bestuurder maximaal 220 UGL is toegestaan. Een drugstest gaf dat de man onder invloed was van cocaïne. Een bloedtest werd afgenomen en die zal later worden onderzocht bij het Nederlands forensisch instituut. De uitslag hiervan wordt over enkele weken verwacht.

Ongeldig rijbewijs