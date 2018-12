Havenbedrijf moet ‘Flevokust’ bij Lelystad tot groot succes maken

De buitendijkse containeroverslag en het binnendijkse bedrijventerrein in Lelystad-Noord zijn sinds dit jaar in gebruik. Heeft de provincie de overslaghaven laten aanleggen, de gemeente zorgt voor het achterliggende bedrijventerrein. Daarmee zijn er twee beheerders en het gevaar is, zo meldt de provincie, ‘dat de ontwikkelingen uit elkaar groeien’. Ook hebben beide partijen te weinig kennis in huis om Flevokust Haven een fikse impuls te geven. Dat blijkt uit een rapport van bureau AT Osborne dat in opdracht van de twee overheden is opgesteld. ,,En we hebben te weinig mensen’’, vult provinciaal woordvoerder Daniël de Wit aan.