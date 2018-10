Hectiek bij verloskundige praktijk in Lelystad

Failliete IJsselmeer­zie­ken­hui­zen blijven nog even open

12:42 MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten, Emmeloord en Urk blijven ondanks het faillissement nog even open. Dat is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de zorgverzekeraars, onder leiding van Zilveren Kruis.