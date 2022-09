Heeft huiseigenaar zijn huurder in Lelystad afgerost of is hij een vergevingsgezinde evangelist?

Er is maar iets kleins nodig of het gaat al branden in 'gortdroge' natuur: brandweer Flevoland neemt maatrege­len

Bermen, akkers en stukjes bos die plotseling gaan branden. De brandweer in Flevoland heeft er de afgelopen dagen de handen vol aan. De oorzaak van de brandjes is nog onduidelijk, maar volgens Geertjan Veenstra van brandweer Flevoland speelt de droogte een grote rol. ,,Het is nu allemaal zo gortdroog dat er maar iets kleins nodig is en dan gaat het al branden.’’

