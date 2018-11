Helse puzzel voor curator door botsende belangen bij doorstart IJsselmeerziekenhuizen

Zorgverle­ners: Verdwijnen acute zorg Lelystad kost mensenle­vens

7 november Het sluiten van de acute zorg in het ziekenhuis in Lelystad, gaat mensenlevens kosten. Dat stelt een groep zorgverleners, onder wie hoogleraar en anesthesioloog Rob Slappendel, in een brandbrief aan de minister en Kamerleden. ,,We willen dat deze boodschap goed doordringt in Den Haag, want de minister lijkt nog te twijfelen over zijn beslissingen.”