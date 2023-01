Het afscheid valt zwaar op de succesvolle lhbtiq+-camping in Lelystad: ‘Dan begint een donkere periode’

Het was een schot in de roos afgelopen zomer, de camping voor lhbtiq+-kinderen en hun ouders in Lelystad. De belangstelling voor de tweede editie in 2023 is groot. Toch is er een keerzijde, zegt organisator Brenda Schaaper, moeder van een non-binair kind. Na een paar dagen ‘liefde en acceptatie’ volgt het onvermijdelijke afscheid: ,,Dan weet je dat er weer een donkere periode aankomt.’’