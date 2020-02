‘Het echtscheidingsloket was echt mijn redding’

Hoe de overheid volgens ingenieur Leon Adegeest sjoemelde met de stikstof­cij­fers van Lelystad Airport

7 februari Al sinds het eerste milieurapport van Lelystad Airport in 2014 zijn er twijfels over de juistheid van de berekende stikstofdepositie. Het vakantievliegveld zou de natuur veel meer schade berokkenen dan de overheid doet voorkomen. Ingenieur Leon Adegeest (53) uit Dalfsen, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dook in alle milieurapporten. Hij komt tot een ontluisterende conclusie. ,,Er is jarenlang gesjoemeld met de stikstofcijfers van Lelystad Airport.” Een reconstructie.