Het enorme verdriet om de dood van Yara: het kind dat hij nooit wilde, maar dat toch zijn wereld werd

video | audio Dit iconische windpark langs de IJsselmeer­dijk moet weg. Jammer: ‘Ze is de mooiste van ons land’

Ze is mooi. Haar ranke lijnen, de manier waarop ze haar grijze lokken in de wind slingert, haar rug hol tegen de IJsselmeerdijk. Voor Herre van der Meulen (65) is ze de mooiste van Nederland. Maar aan alles komt een eind. Ook aan Irene Vorrink, het iconische windmolenpark langs de A6 tussen Lelystad en de Ketelbrug. ‘Een jaartje te vroeg. We hadden samen met pensioen kunnen gaan.’

6 maart