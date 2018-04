Het laatste woord is nog niet gezegd over de Oostvaardersplassen

Tulpenrou­te in bloei, amateurfo­to­gra­fen gaan los

22 april De Tulpenroute in Flevoland staat in bloei. Bezoekers van de velden komen vanuit de wijde omgeving naar de polder om te genieten van de in bloei staande bloemen. Ook liefhebbers van fotografie komen op de tulpenroute af en dat levert veel foto's op social media op.