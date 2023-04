Het ligt gevoelig, maar Flevoland krijgt mogelijk een coalitie met PVV: ‘Al twaalf jaar super-stabiel’

Geduld raakt op in Zeewolde; kom op met informatie over die superkazer­ne

Het uitblijven van nadere informatie over de mogelijke komst van de superkazerne in Zeewolde leidt tot ergernis bij Leefbaar Zeewolde. In een nieuwe brief aan het ministerie van Defensie stelt de fractie dat het de hoogste tijd is dat de staatssecretaris in gesprek gaat met de lokale politiek en de inwoners.