Historisch vliegtuig dat naar Aviodrome in Lelystad zou komen crasht in Zuid-Afrika

Documentai­re: vogels verstoren vakantie­vluch­ten vanaf Lelystad Airport

9 juli Oud-politicus Jan Terlouw geeft woensdag 11 juli de aftrap bij de première van de documentaire 'Lelystad Airport In nevelen gehuld', van filmmaker Rob de Wind. In de documentaire komen volgens de maker veel feiten aan bod die nog nooit verteld zijn over de gevolgen van vliegveld Lelystad. Rob de Wind vertelt over zijn film.