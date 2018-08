live Politiepes­ter Said (25) uit Lelystad weer voor rechter

11:20 'Politiepester Said', een 25-jarige man uit Lelystad, staat vandaag weer voor de rechter. Hij moet zich in Leeuwarden bij het Gerechtshof verantwoorden voor het beledigen van agenten via social media en het bedreigen van een agent, tussen 2014 en 2016. Verslaggever Sander Zurhake verslaat de zaak live via Twitter.