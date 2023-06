Hiswa te Water neemt Bataviahaven Lelystad weer in: pleisterplek voor botenliefhebbers

Ontrafel het mysterie van het Oorijzer­wrak in Lelystads museum Batavia­land

Wat is het mysterie van het Oorijzerwrak? In Erfgoedpark Batavialand in Flevoland wordt dit in een nieuwe tentoonstelling onthuld. Vanaf 17 juni neemt conservator Joran Smale de bezoeker mee bij het ontrafelen van de verhalen en de feiten rond een scheepsopgraving uit 1959.