Hoe de overheid volgens ingenieur Leon Adegeest sjoemelde met de stikstofcijfers van Lelystad Airport

Buurvrouw afgebrande manege in Lelystad: ‘Een nachtmer­rie, maar het had erger kunnen aflopen’

13:41 Ze liggen net in bed als ze buiten geknetter horen. Brand bij de buren, manege X-Tern in Lelystad staat in lichterlaaie. Ze rennen naar buiten om de paarden te redden. ,,Een nachtmerrie, maar het had erger kunnen aflopen.’’