Hond jaagt jonge bunzings op in Lelystad: één bunzing dood, één gewond

Na jaren sparen had Kevin Johan Piek (32) uit Swifter­bant eindelijk een crossmotor, nu is die gestolen

Zwaar gedupeerd is-ie. Kevin Johan Piek uit Swifterbant legde twee jaar lang geld opzij om weer een crossmotor te kunnen kopen. In december was het zo ver en kon hij een motor aanschaffen en helemaal naar eigen smaak opknappen. In oktober zou hij z’n eerste wedstrijd weer gaan racen, maar de vreugde was van korte duur.

16 augustus