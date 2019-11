Hond rent na crash in paniek A6 bij Nagele op en komt om bij aanrijding

Tegen 22.15 uur vond het ongeluk plaats op de A6. Een auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg bij Nagele, in de rijrichting Lelystad. De auto sloeg over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. In de auto zaten twee honden. Één van de viervoeters rende na de crash in het pikkedonker de A6 op. Een automobilist kwam vervolgens in botsing met de hond. Het dier overleefde de klap niet. De andere hond bleef in de gecrashte auto zitten en kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.