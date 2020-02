Hondenbelasting massaal afgeschaft, maar in Lelystad innen ze 60.000 euro méér: hoe zit dat bij jou?

Hondenbelasting innen? Veel gemeenten vinden het maar gedoe en duur en stoppen er daarom mee. In Lelystad doen ze juist het tegenovergestelde. Daar is het tarief verhoogd en verwachten ze dit jaar 60.000 euro meer op te halen aan hondenbelasting dan vorig jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in totaal 193 gemeenten in Nederland de hondenbelasting dit jaar niet meer gaan innen. Dat zijn er acht meer dan in 2019. In het verspreidingsgebied van de Stentor zijn er negentien gemeenten die geen hondenbelasting meer heffen.

Als reden voor het afschaffen noemen veel gemeenten dat hondenbelasting niet altijd makkelijk is om te innen. Daarvoor moeten er namelijk controleurs worden ingezet en dat maakt het duur. Ook zijn sommige gemeenten van mening dat de belasting voor hondeneigenaren niet eerlijk is ten opzichte van mensen met katten.

Hoger tarief

In Lelystad denken ze daar heel anders over. De gemeente verwachtte in 2019 een bedrag van 591.000 euro binnen te krijgen aan hondenbelasting. Dit jaar wordt dat geschat op 651.000 euro: een stijging van 60.000 euro. Een ingewikkelde reden hoeven we hier overigens niet achter te zoeken, zegt een woordvoerder. ,,Dit heeft te maken met de tariefverhoging van 86,17 euro naar 93 euro.”

Ook in andere grote gemeenten wordt een stijging van de hondenbelasting verwacht. In Apeldoorn verwachten ze in 2020 bijvoorbeeld 782.000 euro te kunnen innen, terwijl dat vorig jaar 771.000 euro was. In Zutphen denken ze 18.000 euro méér op te kunnen halen. Alle gemeenten bij elkaar in Nederland verwachten dit jaar bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting binnen te krijgen. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019.

Jouw gemeente

Verwacht jouw gemeente meer of minder hondenbelasting op te halen dit jaar? Of hoef je dat in jouw gemeente helemaal niet te betalen. Check het in onderstaande kaart: