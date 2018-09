Honderd demonstranten tegen afschieten herten Oostvaardersplassen

In Lelystad is vanmiddag een protestmars begonnen richting het provinciehuis in de stad. Circa honderd actievoerders komen in het geweer tegen het besluit van eerder deze maand om zeker duizend edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen af te schieten. Ze leggen kransen bij het provinciehuis, daarna volgen toespraken.