Honderden leerlingen in Lelystad thuis na één coronabesmetting bij Aeres: ‘Heeft veel impact’

Zonder werk door corona, dan maar bijbeunen bij de boer: ‘Ik voel spieren die ik al lang niet meer heb gevoeld’

16 september Zo werk je in een sportschool, zo haal je pompoenen van een akker in Lelystad. Toen corona toesloeg in Nederland, kwam Fredrieke Woudstra (27) uit Amsterdam zonder inkomsten te zitten. Via platform De Seizoenarbeiders kon ze aan de slag bij een boer in de polder. ,,Beter dan vijf weken in het slachthuis.‘’