‘Hoog padvinder-gehalte’ bij muzikale wandeling Tim Knol in Lelystad

Bioscoop Kok CinemaxX uit Harderwijk breidt uit naar Lelystad: zes zalen met 800 stoelen

8 juli Bioscoop Kok CinemaxX opent een nieuwe vestiging in het Theaterkwartier in Lelystad. Het streven is om begin volgend jaar te beginnen met bouwen, zegt eigenaar Johan Kok uit Harderwijk. De bioscoop krijgt een capaciteit van 800 stoelen, verdeeld over zes zalen.