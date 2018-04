HoogOverijssel: Milieurapport vliegveld Lelystad is misleidend en moet over

Kritiek

HoogOverijssel haalt in een persverklaring dinsdagmiddag hard uit. ‘Actiegroep HoogOverijssel is geschrokken en ontstemd over het geactualiseerde MER Lelystad Airport", staat in de verklaring. 'Het oorspronkelijke doel van het MER, het in beeld brengen van de milieueffecten van Lelystad Airport, is bij het ministerie uit beeld geraakt. In plaats daarvan misbruikt het ministerie het instrument milieueffectrapportage, in een misleidende poging om aan te tonen waarom Lelystad Airport met de bijbehorende B+-vliegroutes voldoet aan de wettelijke normen. HoogOverijssel rekent er op dat de commissie kritisch is op het geactualiseerde MER Lelystad Airport en het ministerie adviseert om een geheel nieuwe milieueffectrapportage op te stellen.’