Hoogspanningsmasten Lelystad zitten vol ooievaars

Vreugde in Natuurpark Lelystad om geboorte eland

16:25 Niet uniek, maar wel heel bijzonder, die geboorte van een eland in Natuurpark Lelystad. Onderdeel van een heus geboortegolfje onder de verschillende dieren aldaar, aldus opzichter Gerwin de Vries. ,,Nu is het wachten tot we het kalfje eens zien piesen, dan weten we ook of het een jongen of een meisje is."