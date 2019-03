Horizon helpt ondernemers Flevoland grenzen te verleggen

Forum voor Democratie meteen de grootste partij in Lelystad en Zeewolde

6:00 Forum voor Democratie is in een klap de grootste in Lelystad en Zeewolde en de tweede partij in Dronten, Noordoostpolder en op Urk. Dat is het belangrijkste beeld van de uitslagen voor zover die bekend waren aan het slot van de verkiezingsavond in het provinciehuis van Flevoland. Op dat moment was de uitslag van de grootste Flevolandse gemeente Almere nog niet bekend.