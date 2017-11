Huis huren in Lelystad? Dan betaal je fors meer dan vorig jaar

Een huis huren in de vrije sector in Lelystad? Dan betaal je dit jaar fors meer dan een jaar geleden. De huurprijzen stegen daar met 40 procent.

In de Flevolandse stad betaal je nu 10,48 euro per vierkante meter. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de huurmonitor van verhuurwebsite Pararius. In heel Flevoland stegen de huurprijzen met 18 procent.

Ook verhuurmakelaar Edwin Rosenberg van 123Wonen Flevoland ziet de prijzen in Lelystad stijgen, maar kan niet het exacte stijgingspercentage benoemen. ,,Dat is niet zo zwart-wit.''

Stijgende huurprijzen zijn een trend in de hele regio. In Gelderland stegen de huurprijzen met 9,3 procent ten opzichte van vorig jaar, in Overijssel vragen verhuurders 6,8 procent meer. Volgens Pararius komt dat doordat het beter gaat met de Nederlandse economie en mensen daardoor meer te besteden hebben. En door een tekort aan betaalbare koopwoningen moeten mensen het doen met huurwoningen in de vrije sector.

Randstad

Wie zijn die mensen die een huis zoeken in Lelystad? Bijvoorbeeld mensen die werken aan de bouw van Lelystad Airport, legt Rosenberg uit. Zij willen ook een huurwoning in Lelystad, waardoor de vraag naar het aantal woningen stijgt.

Een andere groep zijn de huizenzoekers uit de Randstad, met name uit Amsterdam. In de hoofdstad betaalt een woningzoeker gemiddeld 22 euro per vierkante meter. Algemeen directeur Jasper de Groot van Pararius: ,,Een huurwoning in Amsterdam is onbetaalbaar. Daardoor verhuizen mensen naar Almere. Maar ook daar raakt het vol, dus is Lelystad daarna de keus.''