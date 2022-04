Hulpdiensten halen persoon uit het Markermeer tussen Almere en Lelystad

Brug over de Noorder­sluis in Lelystad wil enige tijd niet dicht: verkeer moet omrijden

De brug over de Noordersluis in Lelystad wilde vanmiddag enige tijd niet meer helemaal dicht. Verkeer dat over de Houtribweg (N701) via Lelystad naar Almere of Dronten en Emmeloord wilde, moest daardoor omrijden.

17 april