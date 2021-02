IJszeilers kunnen eindelijk los en kiezen voor Lelystad: ‘Er ligt geen schaatsijs, dat is belangrijk voor ons’

Update Duur appje: man uit Lelystad ramt elektrici­teits­huis­je en lantaarn­paal en belandt met slok op in de sloot

20 januari Een 27-jarige automobilist is gisteravond rond 23.40 uur via een lantaarnpaal en een elektriciteitshuisje in de sloot beland die langs de Kustendreef in Lelystad loopt. Hij was afgeleid door zijn telefoontje en bleek te veel te hebben gedronken.