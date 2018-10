‘Ik wil een ziekenhuis hier, in Lelystad’

VideoAlsof er geen faillissement is uitgesproken, lopen de patiënten in en uit het ziekenhuis. Maar eenmaal binnen krijgen ze genoeg mee van het faillissement. Vertellen ze. Geke Kamphuis (45) had darmonderzoeken en lag deze weken een paar dagen in het ziekenhuis. Ineens mocht ze donderdagochtend naar huis. Ze zit in haar rolstoel en rookt een sigaret. ,,Ik betwijfel of ik wel naar huis had gemoeten. Volgens mij moest ik eigenlijk nog blijven. Door het faillissement hebben ze me eerder laten gaan. Toen ik daar lag kon je merken dat er iets speelde.’’

Danny Hartwish heeft precies hetzelfde. ,,Je hoorde ze op de gang zachtjes praten dat medicijnen op waren, bijvoorbeeld. Niet voor jouw oren bedoeld, maar je hoorde het. Dan kijk je elkaar als patiënten wel met een gekke blik aan.’’

Gynaecoloog Giel van Stralen erkent de problematiek, hij is tevens secretaris van het stafbestuur. ,,Er zijn nog geen problemen met de medicijnen. Maar er zijn wel zorgen over. Of de toeleveranciers blijven leveren, nu het ziekenhuis failliet is. Dat klopt.’’ Maar de zorg van de patiënten is nog niet in gevaar, zegt hij nog eens met klem.

Volledig scherm Danny Hartwish haalt buiten een frisse neus. © Henri van der Beek

Infuus

Het personeel sprak de afgelopen dagen niet meer zoveel met patiënten, vertelt Hartwish. ,,Je ligt daar op een bed van een ziekenhuis, dat gesloten gaat worden. Dat is maf om mee te maken. Helemaal omdat ik nu, en het is toch al over drie uur, nog steeds niet weet of ik kan blijven liggen óf naar huis moet óf naar een ander ziekenhuis’’, vertelt hij staand terwijl hij zijn infuus op wielen vasthoudt. Hij heeft chronische darmklachten.

Zijn vriendin lag kort hiervoor toevalligerwijs ook even in het ziekenhuis. Yvet Harsevoort haar galstenen moesten verwijderd worden. ,,Daar ging ook lang niet alles zoals het hoort. Er werd mij niet verteld wat ik kon verwachten voor de operatie. Dat zou wel normaal zijn toch? Na afloop werd er niet gevraagd hoe ik me voelde en waar ik rekening mee moest houden. De gedachten bij de verpleegkundigen waren ergens anders.’’

‘Lelydorp’

Toch vinden ze allemaal dat Lelystad open moet blijven. Het is simpelweg een ziekenhuis om de hoek, waar het alternatief in bijvoorbeeld Sneek of Zwolle een stukje rijden is. Een boze ziekenhuisbezoeker doet zijn beklag, voor de draaiende camera’s van de media. ,,Ja, er is een ziekenhuis in Zwolle, of in Parijs, maar ik wil een ziekenhuis hier, in Lelystad. Zonder ziekenhuis is Lelystad geen Lelystad maar Lelydorp.’’

Nog hooguit drie weken liggen er mensen in het ziekenhuis. Dan is het gebouw leeg, voorspelt de curator, die het beheer en de sleutel van het gebouw heeft gekregen. Wat er daarna gebeurt is een groot vraagteken. Mogelijkheid tot een doorstart is er, van enkele afdelingen. ,,Maar dit ziekenhuis keert niet meer terug in de grootte en de hoedanigheid zoals het was’’, zegt curator Alice van der Schee.